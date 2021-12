Covid: un decesso e 252 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 DIC - L'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente Covid e 113 nuovi casi. Sono però stati analizzati a causa della festività appena 467 tamponi pcr (16 positivi) e 2.649 test antigenici (97 positivi). In terapia intensiva si trovano 19 pazienti e 77 nei normali reparti ospedalieri.

In Trentino poco più di 2.000 tamponi hanno fatto emergere altri 139 casi positivi in Trentino, come riporta il bollettino dell'Azienda sanitaria che dà conto anche di altri 4 ricoveri in ospedale: con le 2 dimissioni effettuate ieri, il totale dei pazienti sale quindi a 111, dei quali 20 in rianimazione.

(ANSA).