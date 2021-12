È deceduta la donna investita da un furgone a Levico Terme

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Maria Teresa Stefani, la donna di 69 anni investita da un furgone lo scorso 21 dicembre a Levico Terme, è deceduta in ospedale. La donna era stata travolta mentre si trovava tra via Santa Giuliana e via Sottoroveri, in un punto in cui non vi sono attraversamenti pedonali.

Nell'impatto, avvenuto a bassa velocità poco prima delle 8, aveva riportato un trauma cranico ed era stata trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Chiara e ricoverata con prognosi riservata.

Il conducente del furgone, un 37enne del posto, aveva chiamato i soccorsi e si era fermato a prestare aiuto. Portato nella caserma di Levico, era stato sentito dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana. (ANSA).