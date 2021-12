Covid: 403 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Sono 403 i casi di contagio da Covid individuati nelle ultime 24 ore in Trentino. Non si registrano invece decessi. È quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento, che riporta anche una flessione del numero dei ricoverati in ospedale, passati da 121 a 118.

Nel dettaglio, sono stati tanti analizzati 1.117 tamponi molecolari che hanno individuato 116 nuovi casi positivi e confermato 167 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I test antigenici effettuati sono 9.496, dei quali 287 sono risultati positivi. Le fasce di età più esposte risultano essere quelle fra i 19 e 39 anni, con 160 nuovi contagi, e fra 40 e 59 anni (99 contagi). Le classi in quarantena sono 53.

Il numero di pazienti totali negli ospedali è sceso a 118, comprese le 22 persone che si trovano in rianimazione. Ieri i nuovi ricoveri sono stati dodici, a fronte di 15 dimissioni.

La campagna vaccinale registra 977.426 somministrazioni, comprese 388.935 seconde dosi e 158.255 terze dosi. (ANSA).