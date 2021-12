Covid: 11 nuovi casi di Omicron rilevati in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 DIC - La variante Omicron è stata rilevata oggi in undici persone contagiate da Sars-Cov-2 in Alto Adige, dove il numero complessivo dei casi riscontrati sale a 14.

Uno dei nuovi casi è stato riscontrato in un contatto stretto delle due persone accertate nei giorni scorsi in Val Pusteria.

Gli altri riguardano due focolai di persone nell'area di Bolzano, riconducibili a un soggiorno in Inghilterra, in un'altra regione italiana o provenienti dall'estero dopo soggiorni fuori provincia. Lo riporta l'azienda sanitaria di Bolzano.

I contatti delle persone risultate positive sono stati identificati e sottoposti a sorveglianza epidemiologica. Nessuno dei pazienti infetti con la variante risulta ricoverato (ANSA).