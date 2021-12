Concerto di Vasco a Trento, al lavoro la commissione tecnica

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - È stata avviata l'istruttoria in merito ai requisiti di sicurezza sul concerto di Vasco Rossi, previsto a Trento nel maggio del 2022. Si parte dall'accordo che stabilisce una capienza massima di 120.000 persone, cifra sulla quale si basano gli approfondimenti tecnici in corso. Lo comunica la Provincia di Trento.

La società organizzatrice del concerto sta formalizzando la domanda di autorizzazione, sulla quale la commissione provinciale di vigilanza attiverà puntuali verifiche, in esito alle quali giungeranno le garanzie necessarie per la riuscita dell'evento.

La commissione si pronuncerà poi in merito a questioni quali l'ampiezza dell'area (pari a 27 ettari), la fruibilità e le vie di fuga. Attualmente, l'area dove avrei luogo il concerto è in fase di apprestamento da parte della Protezione civile. (ANSA).