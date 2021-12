Vaccini: in 6 giorni quasi 16.000 dosi booster in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Da venerdì 17 dicembre in Alto Adige sono state somministrate 15.928 dosi di richiamo (o "booster") di vaccino anti-Covid. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale. Hanno avuto luogo 3.508 terze inoculazioni nella fascia d'età 50-59 anni, il che rende tale target quello che attualmente ha ricevuto il maggior numero di richiami. Al secondo posto, le persone tra 60 e 69 anni con 3.104 dosi booster effettuate, seguite dal gruppo anagrafico 40-49 anni (2.540 in totale).

A partire da sabato 18 dicembre, ha preso il via anche la campagna di immunizzazione dei bambini. Da quest'ultima data, 1.137 bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati per la prima volta in Alto Adige. Nel centro vaccinale di Bolzano sono state inoculate 581 dosi, a Brunico 128 mentre a Bressanone 155.

Infine, a 40 bambini, la prima dose è stata somministrata in uno degli ambulatori dei pediatri e delle pediatre di libera scelta.

Fino a ieri, 22 dicembre, in Alto Adige sono state effettuate complessivamente 908.146 somministrazioni di vaccino anti-Covid. L'82,6% della popolazione di età superiore ai 12 anni, ovvero il 72,5% del totale dei residenti, ha completato il primo ciclo vaccinale. (ANSA).