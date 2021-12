Trento, presentato il nuovo 'Itas forum' alle Albere

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - È stato presentato il nuovo "Itas forum", l'edificio commissionato dalla compagnia assicurativa trentina che completa il quartiere delle Albere, a Trento. La struttura - informa una nota - sarà consegnata a marzo 2022, e comprenderà un auditorium da 250 posti, che sarà messo a disposizione della comunità per un utilizzo pubblico, e alcune sale per eventi, tra cui una con 99 posti. Altri spazi saranno destinati in parte agli uffici della direzione Itas e a usi commerciali. Il costo totale dell'opera è pari a undici milioni di euro.

L'edificio, in acciaio con porzioni in calcestruzzo armato che sostengono la facciata a montanti traversi e a cellule, sarà dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti. Particolare attenzione verrà prestata anche alla sostenibilità ambientale con specifiche per quanto riguarda la capacità isolante energetica e acustica dell'involucro edilizio.

"Per la nostra Compagnia è un motivo di orgoglio aver contribuito alla creazione di una cordata di imprese in larghissima parte della nostra regione di così grande professionalità e impegno, che ha dimostrato le proprie capacità nonostante le difficoltà del periodo. Quest'opera è la dimostrazione concreta della capacità di Itas di fare da collante tra le eccellenze del nostro territorio", ha detto il presidente, Giuseppe Consoli.

L'edificio occupa 4.150 metri quadrati, per un volume fuori terra di 20.000 metri cubi, a cui se ne aggiungono 3.3550 interrati. È prevista la creazione di 110 postazioni di lavoro e 89 posti auto. (ANSA).