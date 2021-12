Questura di Bolzano, Daniela Mengoni è la nuova vicaria

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Daniela Mengoni è la nuova vicaria del questore di Bolzano. La dirigente proviene da Roma, dove ha svolto il suo ultimo incarico presso l'ufficio del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Toscana di Prato, 55 anni, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Firenze, dove ha anche conseguito un Master in Studi europei, ha superato il concorso per vice commissario nel 1992, iniziando presso la questura di Vicenza il proprio servizio, che poi è proseguito nelle questure di Lucca e Firenze.

Trasferita nel 2003 al dipartimento di pubblica sicurezza, si è occupata di cooperazione internazionale di polizia nel settore del contrasto al terrorismo e al narcotraffico, anche partecipando ai gruppi di lavoro istituiti presso il Consiglio dell'Unione Europea e tra i Paesi del G7.

Promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2012, ha svolto incarichi dirigenziali presso la Direzione centrale anticrimine, la Direzione centrale della Polizia criminale ed il Servizio relazioni internazionali dell'Ufficio coordinamento.

(ANSA).