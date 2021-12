Mercatino Bolzano, 210mila braccialetti greenpass in un mese

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Oltre 210.000 braccialetti sono stati distribuiti agli ospiti possessori di green pass, in 28 giorni di apertura, al Mercatino di Natale di Bolzano presso i "welcome gate" allestiti nei fine settimana. È uno dei dati del bilancio intermedio della manifestazione. In totale, durante i quattro week end del Mercatino sono stati contati dalla polizia municipale 200 pullman. Nel 2019, gli autobus arrivati a Bolzano in sette fine settimana furono 900. (ANSA).