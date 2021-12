Gimbe, aumentano casi tranne in Alto Adige

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre si registrano oltre 250 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti in metà delle province italiane e aumentano i nuovi casi in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano: si va dal 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al 86,3% dell'Umbria. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe che chiede al Governo "misure tempestive per contenere la quarta ondata", tra cui "ridurre le tempistiche di somministrazione della dose booster a 3-4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale" e "istituire l'obbligo di mascherina FFP2 nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto".

Situazione in miglioramento, in Alto Adige, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, sul fronte del Covid-19 per nuovi casi e casi attualmente positivi. Lo registra il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che segnala, invece, una “performance in peggioramento” in provincia di Trento.

In provincia di Bolzano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, nella settimana considerata, sono 1.075 e, con un’incidenza di 433 per 100.000 abitanti, sono diminuiti del 23,9 per cento i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sono, però, sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (18%) e in terapia intensiva (19%) occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,1% (media Italia 77,9%) a cui si aggiunge un ulteriore 5% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 62,4% (media Italia 51,2%).

In Trentino, nella stessa settimana, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 580 ed aumentano del 18,6% anche i nuovi casi per 100.000 abitanti, che sono 314, rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (19%) e in terapia intensiva (28%). La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 76,5% (media Italia 77,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,9% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 61,8% (media Italia 51,2%).