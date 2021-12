Covid: ancora 4 morti e 345 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige si aggrava con altri 4 decessi segnalati dall'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti provocati dall'infezione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.293.

Sono stati accertati anche 345 nuovi casi positivi: di questi 141 sono stati rilevati sulla base di 1.820 tamponi pcr (di cui 486 nuovi test) e 204 sulla base di 14.407 test antigenici.

Diminuisce il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 82, quattro in meno rispetto ad ieri. Sono sempre 21 i pazienti assistiti in terapia intensiva e 62 (1 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.929 (232 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 317 per un totale di 92.641. (ANSA).