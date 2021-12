Cade in un pozzo, grave un operaio a Tirolo

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Un operaio è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Bolzano a seguito di una caduta sul lavoro a Tirolo, in Alto Adige. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo è caduto in un pozzo poco prima delle ore 8, riportando ferite gravi.

Sul posto è intervenuta una macchina medicalizzata e un'ambulanza della Croce bianca per prestare le prime cure, assieme ai vigili del fuoco della zona e al soccorso alpino. Di seguito è intervenuto l'elicottero del medico di emergenza Pelikan 2, per il trasferimento d'urgenza. Sono in corsi i rilievi da parte dei carabinieri. (ANSA).