Acquisto di mascherine cinesi, indagato Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher è indagato nel procedimento sull'acquisto di mascherine cinesi tramite il gruppo Oberalp, risultate non conformi alle normative. La notizia è stata confermata all'ANSA dal governatore che ha sottolineato di "essere sereno" e di essere pronto alla "massima collaborazione con gli organi inquirenti". Il Nas questa mattina si è presentato anche nell'ufficio di Kompatscher a palazzo Widmann, senza però acquisire né documenti né supporti informatici.

L'ipotesi di reato è di turbativa d'asta.

Come apprende l'ANSA, gli indagati sarebbero una trentina.

Come afferma all'ANSA il legale di Kompatscher, l'avvocato Karl Zeller, "il presidente ha sempre agito in modo corretto e trasparente". Zeller sottolinea inoltre, che il governatore "non aveva alcuna competenza" per quanto riguarda l'acquisto dei supporti dpi da parte dell'Azienda sanitaria. L'inchiesta, apprende l'ANSA, è partita un anno e mezzo fa e recentemente sono stati unificati i vari filoni. (ANSA).