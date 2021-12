Covid: un decesso e 392 contagi in 24 ore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - Balzo di contagi in Trentino, dove, nelle ultime 24 ore, si registrano 392 nuovi casi di persone positive al Covid e un decesso. A quanto riferito in conferenza stampa dall'assessore alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana, il decesso, che ha riguardato una persona non vaccinata, è avvenuto in ospedale.

Dei nuovi contagi, 132 sono stati individuati con i tamponi molecolari e 260 con i tamponi antigenici, su un totale di 9.869 test effettuati. La maggior parte (250 casi) riguarda persone nella fascia di età tra i 19 e i 59 anni.

I ricoveri sono pari a 119, con cinque nuovi ingressi e otto dimissioni. Il 57% delle persone in ospedale non è vaccinato, mentre il 27% risulta vaccinato in modo irregolare (senza 3/a somministrazione dopo i 5 mesi dal 1/o ciclo). In terapia intensiva ci sono 23 persone, di cui 15 non vaccinate e quattro con vaccinazione irregolare.

"I nuovi casi di Covid stanno bloccando gli ospedali, non permettono le cure in tutti gli altri reparti e mettono in ginocchio il Trentino. Abbiamo sempre affrontato il tema senza pensare di arrivare all'obbligo vaccinale, ma è bene informare adeguatamente i trentini su cosa sta succedendo, e dobbiamo dire che chi non si vaccina rischia di mandare il Trentino in zona arancione", ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

I trentini non vaccinati sono 67.247, in calo rispetto al dato registrato nelle scorse settimane. (ANSA).