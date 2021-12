Comune Trento: inaugurato nuovo parcheggio in via Fersina

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - È stato inaugurato il nuovo parcheggio da 139 posti auto, di cui 4 per disabili, in prossimità della rotatoria di via Fersina, di fronte alla stazione di bike sharing, adiacente al Blm group Arena, con ingresso da via Bartali sul confine nord dell'area. L'intervento è stato seguito sia in fase di progettazione che di esecuzione dal Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento per un importo complessivo dell'opera di 670.000 euro. I lavori sono stati affidati all'impresa Alco snc., la sicurezza ad un professionista esterno, Renzo Marchiori. I lavori erano iniziati a fine marzo 2021 e si sono conclusi, come da tempi assegnati, a fine ottobre. (ANSA).