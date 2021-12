"Niente discoteca perché di colore", l'accusa di due giovani

A due giovani altoatesini è stato negato l'accesso a una discoteca nel Meranese perché di colore.

E' quanto Robel e Michael, i due ragazzi, raccontano al quotidiano Alto Adige. Il fatto è avvenuto sabato sera. I due giovani erano in compagnia di amici, tutti sono entrati tranne loro due. "Tu non entri", dice il buttafuori a Robel.

"Venivano 'rimbalzati' - così il loro racconto - anche altri ragazzi: chi nero, chi romeno, chi albanese" e anche uno nato a Napoli. Secondo il gestore del locale - interpellato dall'Alto Adige - precisa che "solitamente sta fuori chi gira con compagnie poco raccomandabili o chi ha dato problemi in passato".

"Non bisogna giudicare prima di conoscere esattamente i fatti - ha commentato il governatore Arno Kompatscher - ma le notizie che ci giungono vanno nella direzione di una conferma.

Se così fosse, è un fatto che va condannato e che deve avere delle conseguenze". "Rimango senza parole, è una cosa inaccettabile", ha ribadito il presidente della Provincia.