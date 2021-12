Covid: un decesso in Trentino, 124 pazienti ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - Un decesso per Covid in Trentino, si tratta di una donna sui 90 anni non vaccinata che soffriva di altre patologie. Nelle ultime 24 ore sono emersi 47 nuovi casi positivi al molecolare (su 705 test effettuati) e 252 all'antigenico (su 12.615 test effettuati). I molecolari hanno confermato inoltre 41 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Spicca il fatto che 106 dei nuovi contagi sono riferiti a soggetti in fascia 19-39 anni. Ieri le classi in quarantena erano 41.

Negli ospedali si sono registrati altri 11 nuovi ricoveri e 'solo' 7 dimissioni. In totale quindi ci sono 124 pazienti ricoverati 25 dei quali si trovano in rianimazione.

Le vaccinazioni non crescono con la velocità adeguata a contrastare l'avanzata del virus (965.742 il totale di questa mattina, con 387.379 seconde dosi e 149.266 terze dosi) per questo le autorità sanitarie rilanciano l'appello sottolineando il fatto che in ospedale la stragrande maggioranza dei casi si riconduce a pazienti non vaccinati o non completamente coperti dai richiami vaccinali. (ANSA).