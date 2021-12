Covid: Kompatscher, self-test prima delle feste in famiglia

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - "Le feste sono occasione per riunioni in famiglia, ma bisogna fare attenzione, rispettando le misure di sicurezza e anche usando i test in autosomministrazione prima di incontrarsi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, in vista delle riunioni in famiglia durante il periodo delle festività natalizie.

"Fare un test prima di andare a trovare i nonni o i genitori - ha aggiunto - è un modo, insieme al rispetto delle distanze, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani, per per dare sicurezza ai propri cari e proteggersi ancora meglio".

Kompatscher ha anche difeso l'Azienda sanitaria altoatesina che, di fronte alle difficoltà dell'attività di tracciamento, si è appellata al senso di responsabilità di quanti risultano positivi al Covid-19. "Con 500 o 600 casi al giorno, che è la media dei giorni scorsi - ha sottolineato il presidente della Provincia - per contattare tutti i contatti stretti dei positivi bisognerebbe fare 5 o 6mila telefonate in un giorno, che è impossibile. Questo è un tema non solo in Alto Adige o in Italia, ma in tutta Europa". (ANSA).