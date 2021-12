Visita di commiato di Ronchetti al commissario del governo

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Il commissario del governo per la Provincia di Bolzano, Vito Cusumano, ha ricevuto in visita di commiato il comandante della polizia municipale di Bolzano, Sergio Ronchetti, che va in pensione.

Il prefetto, riferisce una nota, ha ringraziato Ronchetti, che dal 1999 ha guidato la polizia municipale del capoluogo, "per la fattiva e preziosa collaborazione costantemente prestata dal personale della polizia municipale, al quale è stato richiesto un notevole impegno nelle molteplici e complesse attività sul territorio comunale, svolto a supporto delle forze di polizia, sempre con grande professionalità e competenza".

Il commissario del governo ha espresso "un particolare ringraziamento per l'incessante contributo reso dalla polizia municipale anche nell'attuazione delle misure di contenimento previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". (ANSA).