Pirata strada travolge e uccide donna in Trentino, arrestata

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Una donna di 33 anni di origini romene ma residente da anni in valle di Fassa è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. La donna, nel pomeriggio di domenica, ha infatti travolto e ucciso con la sua auto Clelia Nicolao, 67 anni, residente a Campitello di Fassa, che stava attraversando la strada assieme al marito. La 33enne ha poi proseguito senza fermarsi a prestare aiuto ed è stata individuata in tarda serata grazie alle testimonianze del marito della vittima e degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Portata in caserma dai carabinieri, la donna è stata sottoposta ad un lungo interrogatorio ed è stata quindi arrestata.

Clelia Nicolao, operatrice socio sanitaria in pensione, aveva deciso di fare una passeggiata nella zona di Mazzin assieme al marito. Mentre stavano attraversando assieme la strada è sopraggiunta improvvisamente l'auto guidata dalla 33enne che li ha travolti entrambi. Lui se l'è cavata con qualche botta, mentre per la moglie, sbalzata violentemente in aria e poi ricaduta sull'asfalto, non c'è stato nulla fa fare.

