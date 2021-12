Invade la corsia opposta, 4 feriti sulla bretella a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Quattro persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale che si è verifcato questa mattina poco prima delle 10 a Rovereto, lungo la "bretella ai fiori". Ad avere la peggio un uomo di 65 anni e la madre di 90 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Rovereto, intervenuta assieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario, l'uomo, che era alla guida di una Peugeot 207 blu e si stava dirigendo verso nord con a bordo l'anziana, ha invaso la corsia opposta - probabilmente per un malore - scontrandosi con una Mercedes grigia con a bordo una donna di 56 anni ed un giovane di 21 anni, che dopo l'incidente sono stati trasportati all'ospedale di Rovereto.

Più gravi, invece, le condizioni del guidatore della Peugeot, per cui è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, e della madre 90enne, entrambi trasportati al Santa Chiara di Trento. La polizia locale ha chiuso una corsia per eeseguire i rilievi, di conseguenza la viabilità è stata limitata ad una sola corsia con senso unico alternato per la durata delle operazioni. (ANSA).