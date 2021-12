Covid: due nuovi casi di Omicron confermati in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Due nuovi casi di positività alla variante Omicron del Sars-Cov-2 sono stati confermati in Alto Adige.

Una è una giovane donna della Val Pusteria che, dopo un soggiorno all'estero, è stata informata di essere stata a contatto con una persona infetta. Come da prassi in questi casi, sono stati immediatamente eseguiti i test che, attraverso il sequenziamento, hanno rivelato che si tratta della variante Omicron. La donna non era vaccinata e attualmente non mostra sintomi.

Il secondo caso di infezione riguarda uno dei genitori della donna coinvolta; in questo caso con presenza di lievi sintomatologie. Quest'ultima persona è stata vaccinata due volte, ma la seconda vaccinazione risale a diversi mesi fa.

L'infezione è quindi circoscritta ad una sola famiglia. Anche un altro parente, contatto stretto, è stato sottoposto ad un test pcr, ma con risultato negativo. Finora, in provincia di Bolzano sono stati individuati tre casi della variante Omicron. (ANSA).