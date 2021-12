Covid: 81 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Sono 81 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, su poco meno di 6.000 tamponi effettuati. Non si registrano decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

I nuovi casi riscontrati con i tamponi molecolari sono 28, a fronte di 652 tamponi effettuati. Ai test rapidi sono risultate positive 53 persone su 4.929 test effettuati. I tamponi molecolari hanno poi confermato 202 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Le persone ricoverate salgono a 120, di cui 24 in rianimazione. I nuovi ingressi in ospedale sono undici, a fronte di una dimissione La maggior parte dei contagi si concentra nella fascia 19-39 anni, ma ci sono anche due bambini tra gli zero e i due anni e 18 nella fascia 3-18 anni. Ieri le classi in quarantena erano 47.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 961.514, cifra che comprende 386.862 seconde dosi e 145.944 terze dosi. (ANSA).