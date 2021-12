Comune di Trento, 222 posti letto per l'emergenza freddo

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Sono 222 i posti letto a disposizione delle persone senza fissa dimora a Trento. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, l'assessore comunale alle politiche sociali, Chiara Maule. A quanto riferito, al momento sono disponibili ancora alcuni posti.

"Non registriamo i numeri elevati dello scorso anno, e, grazie all'organizzazione con la Provincia di Trento e la rete sociale cittadina, riusciamo a dare risposta a chiunque faccia domanda di un posto al caldo per trascorrere la notte", ha detto Maule, precisando che "chi dorme ancora in strada, lo fa per scelta".

Qualche criticità si registra invece per i migranti, nel periodo tra l'arrivo e le procedure relative alla richiesta asilo. Attualmente, l'unica struttura che ospita i migranti nell'attesa dell'accoglimento della richiesta è Casa Francesco, . "Cerchiamo di velocizzare le pratiche con Commissariato del Governo e Provincia di Trento", ha concluso Maule (ANSA).