Cerimonia di giuramento per sei finanzieri atleti a Predazzo

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Questa mattina presso la Caserma "Generale Carlo Valentino", sede del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo, 6 neofinanzieri atleti hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana davanti al comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, generale Flavio Aniello, e al comandante del V Nucleo Atleti, tenente colonnello Gabriele Di Paolo. Si tratta dei fondisti Alessandro Chiocchetti ed Elia Barp (quest'ultimo reduce da due successi consecutivi ottenuti sabato e domenica in Opa Cup), dei combinatisti Iacopo Bortolas e Stefano Radovan, della biathleta Linda Zingerle (fresca dell'esordio in Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornand) e della saltatrice Jessica Malsiner.

Presenti alla cerimonia anche alcuni familiari dei militari che hanno prestato giuramento. "È per me un onore - ha dichiarato il generale Aniello - essere oggi qui con voi per consacrare, con la mia presenza, il vostro giuramento. Questo è un momento di profonda riflessione, il giuramento è l'atto con il quale ci si pone al servizio della Repubblica, impegnandosi tutti i giorni con disciplina ed onore nel servire la Patria e nell'osservarne la Costituzione e le leggi. È vostro preciso dovere, care ragazze e cari ragazzi, oltre che dare il massimo nelle attività sportive che siete chiamati a svolgere con impegno e professionalità, seguire ogni giorno della vostra vita queste parole chiave: onore, fedeltà, disciplina, legalità e formalità". (ANSA).