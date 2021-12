Vaccino: atmosfera di festa all'hub di Trento per i bambini

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - I bambini dai cinque agli undici anni di età che si sono recati al centro vaccinale di Lavis, nella prima giornata di vaccinazione pediatriche contro il Covid nella zona di Trento, sono stati accolti dai clown dell'associazione trentina "Cuore per un sorriso", che hanno consegnato anche un attestato di merito dopo la prima somministrazione. L'iniziativa - informa una nota - è stata promossa dalla Federazione trentina della cooperazione, in collaborazione con l'azienda sanitaria della Provincia di Trento e le cooperative Consolida, La Coccinella, Amica, Progetto92, Arianna.

Sono circa 600 i bambini prenotati al centro vaccinale di Lavis. Per le somministrazioni viene utilizzato il vaccino Pfizer pediatrico, con un dosaggio pari a 1/3 rispetto a quello somministrato a partire dai dodici anni.

Altri centri di vaccinazione sono stati allestiti a Cles, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Tonadico, Mezzolombardo e Pergine Valsugana. In tutto il Trentino i nati tra il 2010 e il 2016 sono 32.000.

"Oggi per i bambini è una vaccinazione molto speciale, perché li avvicina a quella che è la tanto agognata nuova normalità", ha spiegato Francesca Gennai, vicepresidente di Consolida.

Oltre all'animazione, Coop e le Famiglie Cooperative hanno donato a ogni bambino un piccolo panettone, mentre Dolomiti energia un voucher gratuito per visitare la centrale idroelettrica di Riva del Garda. (ANSA).