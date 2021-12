Covid: un decesso in Alto Adige, 359 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Si registra un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Altro Adige. Le persone positive al coronavirus sono 359, di cui 169 casi positivi da tampone Pcr (su 2.436 tamponi effettuati) e 190 dai test antigenici (su 13.562 test effettuati). Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76, le persone in terapia intensiva 18. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverate 41 persone e tre si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.

Le persone quarantena domiciliare sono 9.346. Dal primo dicembre, le classi in quarantena sono 168. (ANSA).