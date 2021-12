Covid: due decessi in Trentino e 301 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registrano due decessi per Covid e 301 nuovi contagi. Entrambe le persone decedute - due uomini anziani, di età media pari a 76 anni, entrambi non vaccinati e uno dei quali affetto da altre patologie - sono venuti a mancare in ospedale. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

Anche dalla situazione ospedaliera arrivano notizie preoccupanti: 16 i nuovi ricoveri, a fronte di sei dimissioni.

Complessivamente i pazienti Covid sono 110, 21 dei quali si trovano in rianimazione.

Dei nuovi positivi di oggi, 13 hanno più di 80 anni, 18 sono in fascia 70-79 anni e 36 in fascia 60-69. Ci sono però anche otto bambini nella fascia 0-2 anni e 59 bambini o ragazzi fra i 3 ed i 18 anni. I nuovi casi sono stati identificati dai tamponi molecolari (131 su 1.223 analisi) e dai test rapidi (170 su 8.949 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 220 positività intercettate nei giorni scorsi. Ieri le classi in quarantena erano 48.

Le somministrazioni sono arrivate a quota 957.779, comprensive di 386.444 seconde dosi e 143.839 terze dosi.

(ANSA).