Consiglio Trento approva la manovra, impatto da 4,6 mld

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Con l'approvazione, nella notte, del disegno di legge provinciale di bilancio (ddl 120) e della legge di stabilità (ddl 121), la manovra economico-finanziaria 2022-24 della Provincia di Trento è legge. La manovra - informa una nota - è stata approvata con 20 voti favorevoli. I contrari al ddl 120 sono stati nove e quattro astenuti, mentre per il ddl 121 i contrari sono stati undici e tre astenuti.

La manovra, presentata nelle scorse settimane dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, pareggia a 6,2 miliardi di euro, mettendo in circolo 4,6 miliardi di risorse effettive. Da inizio legislatura, le opere pubbliche finanziate salgono a 1,7 miliardi euro, mentre si anticipa al 2022 la chiusura del programma da 300 milioni di euro di investimenti in grandi opere finanziate a debito. La manovra comprende anche i 118 milioni annui previsti dalla trattativa con lo Stato e i 1,2 miliardi di euro assegnati al Trentino dal Pnrr e dal Pnc (di cui 930 milioni di euro destinati alla circonvallazione ferroviaria di Trento) e i 653 milioni di euro della nuova programmazione comunitaria 2021-27. (ANSA).