Consiglio Bolzano, via libera a manovra da 6,5 miliardi

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato nella notte il bilancio provinciale di previsione 2022. Il documento - informa una nota - ha una dotazione di 6,5 miliardi di euro. A quanto riferito all'aula dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, rappresenta "la base per il lavoro nel nuovo anno e la premessa per poter adottare diverse misure, fornire servizi e garantire le attività ai cittadini".

I tre disegni di legge relativi alla manovra di bilancio provinciale (ddl 100/21 legge di stabilità provinciale per l'anno 2022, ddl 101/21 bilancio di previsione e ddl 102/21 disposizioni collegate) sono stati approvati dalla maggioranza del Consiglio provinciale.

La manovra comprende circa un miliardo e 454 milioni di euro per il settore salute e circa 523 milioni di euro per le politiche sociali, che potranno essere integrati con parte dei fondi attesi dall'assestamento di bilancio.

Sul fronte delle spese, dopo la salute, seguono formazione e diritto allo studio (con il 16,28% delle risorse impegnate), il finanziamento ai Comuni (15,35%), il sociale e il trasporto pubblico. Gran parte delle risorse del bilancio sono vincolate: circa il 75% (4,75 miliardi di euro) andrà a coprire le spese correnti. La spesa in conto capitale ammonta al 16,8%, pari a 1,06 miliardi di euro. (ANSA).