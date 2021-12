Vaccini: in una settimana quasi 61.000 dosi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Nell'ultima settimana, in Alto Adige, sono state somministrate 60.946 dosi di vaccino anti-Covid. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale ricordando che da domani inizierà la campagna vaccinale rivolta ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Il risultato si deve in buona parte all'iniziativa "L'Alto Adige si vaccina", grazie alla quale, l'ultimo fine settimana, sono state somministrate 46.578 dosi. Al dato settimanale, poiché la registrazione di tutte le vaccinazioni è ancora in corso, precisa l'Azienda sanitaria, andranno aggiunte ancora circa 3.000 vaccinazioni. Dall'ultimo rapporto di venerdì 10 dicembre, sono state registrate 6.750 prime dosi, 6.871 seconde dosi e 47.325 "booster". Complessivamente, alla data di ieri, 16 dicembre, sono state somministrate in Alto Adige 883.999 dosi di vaccino contro il coronavirus. Il primo ciclo vaccinale è stato completato dal 71,7% della popolazione.

"Tutti i dati confermano che la vaccinazione di richiamo è necessaria dopo cinque mesi ed altresì allo stesso tempo altamente efficace. Continuiamo quindi ad offrire ancora di più vaccinazioni di richiamo. La sfida più grande rimane quella di raggiungere quelle persone che non hanno ancora alcuna protezione vaccinale. Informare e sensibilizzare sono ancora le parole d'ordine", commenta l'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann. (ANSA).