Covid: 267 positivi in Trentino, 22 pazienti in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - Sono 267 nuovi positivi in Trentino, 22 pazienti in rianimazione sul totale di 102 attualmente in ospedale. A due giorni dall'ingresso in zona gialla, l'appello delle autorità sanitarie a vaccinarsi si fa ancora più forte: ci avviciniamo al milione di somministrazioni, ma bisogna fare di più. Oggi sono 84 i casi positivi al molecolare (su 1.673 test effettuati) e 183 all'antigenico (su 8.152 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 131 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali la situazione è abbastanza stabile, in lieve miglioramento nel totale che risulta dalla differenza fra i 5 nuovi ricoveri di ieri e le 12 dimissioni effettuate. Sale come detto il numero dei pazienti in terapia intensiva come quello dei decessi che questa volta riguarda una anziana, vaccinata ma affetta da altre patologie. Le vaccinazioni stamane hanno raggiunto quota 954.083, comprese 385.929 seconde dosi e 141.319 terze dosi. (ANSA).