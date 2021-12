Al Museo della città di Rovereto la mostra 'Depero a scuola'

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - Trova spazio al Museo della città di Rovereto, fino al 13 febbraio 2022, l'esposizione temporanea "Depero a scuola, le origini. La Scuola reale (Realschule) elisabettina di Rovereto". Si tratta - informa il museo - di una nuova tappa del percorso "Depero New Depero", che parte dal Mart, passa da Casa Depero e dal Museo della Guerra con l'esposizione "Depero soldato". Vengono esposte al pubblico le opere della collezione cittadina, comprese quelle del fondo Comel dell'Accademia roveretana degli agiati, per raccontare un Depero pre-futurista, in formazione. La mostra, curata da Paola Pizzamano, comprende i disegni dell'epoca della scuola, immagini del contesto scolastico e curiosità del periodo giovanile (tra il 1907 e il 1913).

Con l'esposizione si mette a fuoco il periodo formativo e le prime testimonianze creative di Depero, evidenziando le origini del suo interesse non solo per l'arte, ma anche per la poesia e per la scrittura. Si evidenzia le origini delle sue amicizie con i compagni di scuola, in particolare con Arturo Feller, al quale dedica il libro Spezzature, e l'amore per la roveretana Rosetta Amadori, futura moglie. (ANSA).