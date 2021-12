Vaia: donate 40.000 piante alla Magnifica Comunità di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - A tre anni di distanza dalla devastazione della tempesta Vaia l'azienda Metalsistem di Rovereto finanzia il rimboschimento di oltre 200.000 metri quadrati della Magnifica Comunità di Fiemme, in Trentino, mettendo a dimora 40.000 piante con una spesa di 100.000 euro. I dettagli dell'intesa sono stati illustrati dal presidente di Metalsistem Spa Mirco Briosi, dallo Scario Renzo Daprà e da Andrea Bertagnolli laureato in scienze forestali dell'ufficio tecnico della Magnifica.

I particolari dell'accordo sono stati illustrati da Bertagnolli: "L'area di oltre 20 ettari del Monte Corno al confine con la provincia di Bolzano sulla quale andremo a intervenire è un'area strategica ricca di aspetti ambientali, sociali ed economici. Un'area, nella quale tra l'altro troviamo il gallo cedrone, che è stata completamente devastata da Vaia e che richiede particolare attenzione. La ricostruzione del bosco verrà eseguita con piantine autoctone di 4-5 anni provenienti dai nostri vivai utilizzando specie adatte alla zona: dall'abete rosso al larice alle latifoglie messe a dimora a gruppi anche per creare delle radure. Ma l'intervento non finisce qui: ci prenderemo cura delle piante per qualche anno e nell'arco di 10-20 anni si vedranno i risultati". Infine un'annotazione per sottolineare il valore e l'importanza del contributo delle aziende private che investono nella ricostruzione e nella salvaguardia del bosco: "Interventi finanziari fondamentali - è stato detto - che sopperiscono almeno in parte ai contributi pubblici insufficienti per dare una risposta concreta all'emergenza creata da Vaia". (ANSA).