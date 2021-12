Covid: un decesso in Trentino, 266 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - Si registra un nuovo decesso per Covid in Trentino. Si tratta di una donna, sui 50 anni, vaccinata, ma affetta anche da altre patologie. La situazione dei contagi continua, poi, a essere sotto osservazione, dato che nelle ultime 24 ore si registrano 266 nuovi casi: 80 positivi al tampone molecolare (su 845 i test effettuati) e 186 all'antigenico, su 10.190 test effettuati. I molecolari hanno confermato anche la positività di 72 situazioni intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali il numero dei pazienti covid scende a quota 110, di cui 19 persone si trovano in rianimazione. La situazione si è alleggerita dopo la dimissione di 15 persone, a fronte di undici nuovi ingressi.

Il virus continua a colpire tutte le fasce d'età. Si registrano sette casi tra bambini di nemmeno due anni, 20 nella fascia 60-69 anni, 17 in quella 70-79 e sette tra gli over80.

Ieri le classi in quarantena erano 45.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina è stata toccata quota 949.955, cifra che comprende 385.440 seconde dosi e 137.880 terze dosi. (ANSA).