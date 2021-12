Covid: altri due decessi e 444 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - L'Alto Adige registra altri due decessi di pazienti covid e 444 nuovi casi. Sono ormai 1.280 le vittime dall'inizio della pandemia. Sono risultati positivi 204 su 2.47 tamponi pcr e 240 su 15.541 test antigenici. Il numero di altoatesini in quarantena torna sopra soglia 10 mila (10.012) mentre i neo guariti sono 339. Per il momento non sono stati aggiornati i dati sui ricoveri. (ANSA).