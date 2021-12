Commercialista accoltellato in Alto Adige, un arresto

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - In Alto Adige i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne infermiere ipotizzando a suo carico l'ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato.

L'arresto è stato effettuato dai militari del settimo reggimento carabinieri di Laives insieme a quelli di Aldino e Egna.

Poco dopo l'una della scorsa notte, proprio davanti alla caserma "Federico Guella" di Laives è scoppiata una lite tra due uomini. I militari di guardia sentono urla, escono e si trovano davanti un uomo insanguinato che urla terrorizzato. L'aggressore viene localizzato a poca distanza. All'arrivo dei carabinieri getta il coltello e non si oppone all'arresto. Sul posto interviene anche una pattuglia di Egna e un'ambulanza che porta la vittima, un commercialista della zona all'ospedale di Bolzano, dove è ora ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione con ferite da taglio multiple.

L'arrestato si trova presso la caserma di Egna, in attesa di essere portato al carcere dii Bolzano. (ANSA).