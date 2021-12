Agricoltura: raccolto mele e pere in ripresa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Dopo la flessione dello scorso anno, il raccolto di mele in Alto Adige è in netta ripresa.

Quest'anno sono stati portati nei magazzini 934.799 tonnellate, contro 897.764 nel 2020 e 974.337 nel 2019. Sono comunque lontani i numeri record, come quelli del 2009, quando si registravano quasi 1.200.000 tonnellate.

La Golden Delicious si conferma la regina delle mele con il 34,28% del raccolto, seguita dalla Gala che però non va oltre il 20% e la Red Delicious che si ferma al 10%.

Le pere ormai sono solo più una nicchia di mercato: nel 2021 sono state raccolte appena 544 tonnellate, contro 587 l'anno scorso e 437 tonnellate nel 2019. Negli anni Sessanta in Alto Adige venivano invece ancora raccolte oltre 60.000 tonnellate di pere. (ANSA).