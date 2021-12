Covid: vaccini per i bambini dal 18 dicembre in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - A partire da venerdì 17 dicembre, sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. In tutti i comprensori sanitari dell'Alto Adige l'offerta vaccinale si aprirà con sabato 18 dicembre.

La vaccinazione contro il coronavirus dai 5 anni in su viene raccomandata, spiega una nota dell'Azienda sanitaria provinciale, "perché anche i bambini possono sviluppare forme gravi - seppure con meno frequenza - inoltre, tra i giovanissimi, sono stati riscontrati molti casi di Long-Covid".

Verrà utilizzato il vaccino pediatrico di Pfizer con dosaggio adattato ai bambini. I bambini con malattie croniche avranno la priorità e per loro saranno disponibili appuntamenti separati in tutti i comprensori. Alcuni pediatri e pediatre hanno accettato di vaccinare i loro piccoli pazienti nel proprio ambulatorio.

