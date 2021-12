Covid: un altro decesso e 452 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Anche oggi l'Alto Adige registra il decesso di un paziente covid, portando così il numero complessivo delle vittime della pandemia a 1.278. Una settimana fa, l'8 dicembre, è stato l'ultimo giorno senza decessi.

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige segnala inoltre 452 nuovi casi (246 tramite 2.463 tamponi pcr e 206 tramite 11561 test antigenici). Tre pazienti in meno nelle terapie intensive, tre in più nei normali reparti ospedalieri: il numero complessivo dei ricoverati per il coronavirus negli ospedali dell’Alto Adige resta stabile, ma la diminuzione da 22 a 19 dei pazienti Covid-19 nei reparti di rianimazione allontana, almeno per oggi, lo spettro della zona arancione. In area medica i ricoverati passano da 86 a 89, mentre sono 66 (uno in più) i pazienti Covid-19 postacuti ricoverati nelle strutture private convenzionate (quest’ultimo dato è aggiornato al 14 dicembre 2021 alle ore 21.00). I nuovi guariti sono 454 e le persone in quarantena 9.792. (ANSA).