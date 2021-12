Covid: minacce di morte contro governatore Tirolo Platter

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Il governatore tirolese Guenther Platter e altri membri del suo esecutivo hanno ricevuto minacce di morte che - secondo la stampa austriaca - arriverebbero dagli ambienti no vax. Sono stati anche rinvenuti degli "oggetti", non meglio precisati dagli inquirenti per non ostacolare le indagini. Non si tratta comunque di esplosivo, è stato precisato in un secondo momento.

A Innsbruck è in corso il dibattito nell'assemblea tirolese sul bilancio 2022, mentre è in corso una protesta contro le misure anti-Covid. La polizia non fa però avvicinare i circa 500 manifestanti più di 300 metri al Landtag. (ANSA).