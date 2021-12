Tre anni fa l'uccisione di Megalizzi, il ricordo di Fico

(ANSA) - TRENTO, 14 DIC - "Tre anni fa ci lasciava Antonio Megalizzi, un giornalista appassionato e un cittadino europeo, vittima dell'odio cieco del terrorismo. Un abbraccio ai suoi cari che in questi anni nella Fondazione Antonio Megalizzi hanno portato avanti progetti e iniziative per ricordarlo". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

Anche la presidente dei dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, è intervenuta sui social per ricordare l'anniversario. "Sono già tre anni - ha scritto - senza Antonio Megalizzi, ucciso nell'attentato di Strasburgo. Teniamo vivo il suo ricordo, il suo modo di essere giornalista, convinto cittadino d'Europa. Un abbraccio alla sua famiglia e agli amici della Fondazione Megalizzi". (ANSA).