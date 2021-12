Covid: ancora 3 morti e 473 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Altre tre persone sono morte per il Covid-19 in Alto Adige. Il bilancio delle vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 1.277.

I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato, inoltre, 473 nuovi casi positivi: 90 sono stati rilevati sulla base di 1.347 tamponi pcr (di cui 295 nuovi test) e 383 sulla base di 18.768 test antigenici.

Aumenta il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva che sono 22 (uno in più rispetto ad ieri), ma diminuiscono sensibilmente quelli assistiti nei normali reparti ospedalieri - sono 86, undici in meno - e nelle strutture private convenzionate (65 pazienti, sei in meno.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.040 (188 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 421 per un totale di 89.020. (ANSA).