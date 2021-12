Pastore al freddo e senza contratto, denunciato allevatore

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Un allevatore trentino è stato denunciato per sfruttamento del lavoro in seguito ad un controllo da parte della forestale provinciale e della polizia locale delle Giudicarie nella zona di Comano Terme. Gli agenti si sono insospettiti dopo aver fermato un pastore che conduceva un nutrito gregge di pecore. Oltre ad accertare i numerosi danni provocati a diversi privati dagli animali affamati per l'assenza di foraggio, gli agenti hanno deciso di approfondire le circostanze.

Dalle verifiche - precisa la polizia locale - sono emerse evidenti condizioni di sfruttamento a danno del pastore. Oltre a lavorare per tutta la giornata e senza mai avere mai goduto di un giorno di riposo - hanno ricostruito gli agenti - l'uomo non era regolarmente assunto. Al pastore, inoltre, era assegnata una roulotte in pessime condizioni igienico sanitarie, senza cucina, servizi igienici o sistemi di riscaldamento (nella notte tra sabato e domenica la temperatura ha toccato i -13° nella zona).

Il datore di lavoro - sostengono polizia locale e forestale - approfittando dello stato di difficoltà della vittima, aveva imposto le sue volontà, a cui l'operaio era sottoposto pur di racimolare qualche euro, molto meno rispetto a quanto pattuito.

Nell'allevamento sono intervenuti anche i veterinari dell'Azienda sanitaria per le verifiche relative al benessere degli animali e per gli altri accertamenti di competenza.

(ANSA).