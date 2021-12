Covid: dal 6 dicembre controllate in Trentino 14.605 persone

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Dall'entrata in vigore del super greenpass, il 6 dicembre, fino al 12 dicembre sono state controllate 14.605 persone, 52 delle quali sono state sanzionate. I controlli sono stati svolti dagli operatori delle Forze di Polizia territoriali e delle Polizie Locali trentine per verificare il rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento della pandemia.

Una persona positiva al Covid è stata denunciata per aver violato il divieto di uscire di casa impostogli dalla quarantena. Altre 43 persone - comunica il Commissariato del governo di Trento nel suo report settimanale - sono state controllate e sanzionate durante i controlli sull'obbligo della mascherina. Gli agenti hanno controllato inoltre 1.947 attività commerciali, sanzionandone 15. (ANSA).