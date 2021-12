Covid: ancora un decesso in Trentino, 82 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Nelle ultime 24 ore si registra un decesso per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo sugli 80 anni, vaccinato e con altre patologie, deceduto in una struttura intermedia. Per quanto riguarda i nuovi positivi, vi sono 82 nuovi casi: 18 rilevati dai tamponi molecolari (su 326 test effettuati) e 64 dagli antigenici (su 4.935 test effettuati). I molecolari poi confermano 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Lo riporta il bollettino dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

I pazienti ricoverati sono 108, di cui 18 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati dodici nuovi ricoveri e tre dimissioni.

I casi attualmente attivi sul nostro territorio sono 2.554, di cui undici nuovi positivi tra bambini e ragazzi tra i tre e i 18 anni, 58 tra i 19 e i 59 anni e 13 tra gli over60. Ieri le classi in quarantena erano 41 I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 938.617, di cui 384.060 seconde dosi e 128.679 terze dosi. (ANSA).