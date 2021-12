Covid: maratona vaccinale in Alto Adige a quota 43.700 dosi

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Durante la maratona vaccinale in Alto Adige, alle ore 17:00, sono state vaccinate in totale 43.710 persone (14.114 nella giornata odierna). Oggi non si sono registrate code. L'iniziativa "Alto Adige si vaccina", con una quarantina di hub e lo stesso numero di farmacie in tutta la provincia, si conclude alle ore 20.

Il maggior numero delle dosi vaccinali è stato somministrato presso la Fiera di Bolzano (7.218), seguita dal centro vaccinale della Nuova Clinica (2.850) e dall'Università di Bolzano (1.659).

Nei Comprensori sanitari di Merano, Bressanone e Brunico il maggior numero delle dosi vaccinali sono state somministrate nel centro vaccinale della caserma Julia 1.520, nel centro Don Bosco 1.266 e nella Casa Michael Pacher 1.290. (ANSA).