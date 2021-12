Covid: code per tamponi durante maratona vaccinale a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Mentre la maratona vaccinale in Alto Adige oggi si è svolta senza grosse attese, davanti a una farmacia bolzanina in serata si sono formate, come ormai ogni domenica sera, lunghe code per i tamponi. Un numero rilevate di bolzanini non ha usufruito dell'iniziativa vaccinale e preferisce di effettuare il tampone per ricevere il qr lasciapassare. (ANSA).