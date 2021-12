Covid: 2 decessi e +15 ricoveri in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - L'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente Covid e 397 nuovi casi (191 tramite 2.083 tamponi pcr e 207 tramite 7.802 test antigenici). In terapia intensiva si trovano 20 (-1) pazienti, nei normali reparti 92 (+10) e 71 nelle cliniche private, ma questo è un dato di venerdì. Sono stati dichiarati guariti 541 altoatesini, mentre 10.263 sono in quarantena.

Anche il bollettino della Provincia di Trento segnala un nuovo decesso e 215 nuovi contagi, con 99 persone in ospedale di cui 18 in rianimazione. Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 938.378, di cui 384.012 seconde dosi e 128.592 terze dosi. Si aggrava dunque la situazione negli ospedali dove ieri sono state dimesse 8 persone ma altre 13 hanno avuto necessità di essere ricoverate. (ANSA).