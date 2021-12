Sanzionato dentista senza vaccino e senza tampone

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - I militari del Nas hanno sanzionato un odontoiatra con studio dentistico a Merano. Il militari , nell'ambito del piano nazionale dei controlli disposto dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno ispezionato diversi centri odontoiatrici nel Burgraviato. In uno di essi, in pieno centro a Merano, il titolare, un settantacinquenne meranese, è stato trovato senza certificazione verde, né vaccino né tampone. L'uomo è stato quindi destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. (ANSA).